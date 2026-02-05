Male Delivery Hero sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso Delivery Hero
, che mostra un -4,27%.
Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,08 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,08. L'equilibrata forza rialzista di Delivery Hero
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)