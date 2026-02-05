New York: brusca correzione per Estee Lauder

società leader nei trattamenti anti-age

Estee Lauder

S&P-500

azienda attiva nel mercato dei cosmetici

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 18,27% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 104 USD. Possibile una discesa fino al bottom 93,79. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 114,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)