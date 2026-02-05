New York: giornata depressa per United Health

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big delle assicurazioni sanitarie
, con una flessione del 3,00%.
L'andamento di United Health
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'assicuratore sanitario
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 264,5 USD con area di resistenza individuata a quota 273,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 261,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)