Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:23
24.723 -0,68%
Dow Jones 20:23
49.127 -0,76%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: i venditori si accaniscono su Cummins

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, che passa di mano in perdita del 9,62%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cummins, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 564,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 535. L'equilibrata forza rialzista di Cummins è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 594,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
