Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) -, con ilche accusa una discesa dell'1,20%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 6.798 punti, ritracciando dell'1,23%. Negativo anche il(-1,38%), come pure l'(-1,4%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,75%),(-2,59%) e(-1,72%).I listini hanno risentito delle pesanti vendite sui titoli tech con gli investitori preoccupati per le spese eccessive nel settore, con le previsioni diche seguono proiezioni simili da parte di diversi altri pesi massimi di Wall Street comedel trimestre di dicembre. L’azienda ha dichiarato di prevedere una spesa in conto capitale di circa 200 miliardi di dollari nel 2026, molto più alta rispetto all’anno scorso e alle proiezioni degli analisti di circa 146,11 miliardi di dollari. L’utile trimestrale di Amazon - 1,95 dollari per azione - ha leggermente mancato le aspettative degli analisti, mentre le previsioni per il trimestre in corso sono state considerate inferiori alle stime, poiché il gigante dell’e-commerce ha incluso costi più elevati legati all’IA.Preoccupazioni sul, con il report dell'agenzia di ricollocamento Challenger, Gray & Christmas, ha rilevato che i licenziamenti a gennaio sono cresciuti del 118% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre sul versante del mercato del lavoro, sono saliti più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, nella settimana al 31 gennaio.Al top tra i(+1,72%),(+1,50%),(+1,48%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,97%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,75 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,42%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,67%.Tra i(+5,70%),(+2,16%),(+2,15%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,85%. Sensibili perdite per, in calo del 9,20%. In apnea, che arretra dell'8,83%. Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,46%.