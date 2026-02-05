Milano 17:35
New York: rosso per Salesforce

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un calo del 3,21%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 189,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 198,2. Il peggioramento di Salesforce è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 185,4.

