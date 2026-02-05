Milano 17:04
45.694 -2,02%
Nasdaq 17:04
24.508 -1,54%
Dow Jones 17:04
48.881 -1,25%
Londra 17:04
10.305 -0,93%
Francoforte 17:03
24.373 -0,94%

New York: vendite diffuse su MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda di analisi e business intelligence, che mostra un -8,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MicroStrategy Incorporated, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 117,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 121 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 115,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
