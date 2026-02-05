Milano 11:38
46.470 -0,36%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:38
10.370 -0,31%
Francoforte 11:38
24.524 -0,32%

Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,2%, rispetto a +2,6% dell'indice di Parigi).


L'esame di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 255,1 Euro e primo supporto individuato a 248,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 261,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
