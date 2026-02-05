Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Schneider Electric
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,2%, rispetto a +2,6% dell'indice di Parigi
).
L'esame di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 255,1 Euro e primo supporto individuato a 248,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 261,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)