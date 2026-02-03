Milano 11:42
46.411 +0,88%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:42
10.323 -0,18%
Francoforte 11:41
24.885 +0,35%

Parigi: balza in avanti Schneider Electric

Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese, in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.
