Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,34%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Schneider Electric
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 245,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 241. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 249,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)