Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della multinazionale dei prodotti elettrici
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 253,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 250,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 256,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)