Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della multinazionale dei prodotti elettrici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 253,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 250,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 256,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
