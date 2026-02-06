Milano
17:35
45.877
+0,13%
Nasdaq
21:53
25.123
+2,34%
Dow Jones
21:53
50.156
+2,55%
Londra
17:40
10.370
+0,59%
Francoforte
17:35
24.721
+0,94%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 22.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo del 2,47%
Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo del 2,47%
Il Dow Jones termina a 50.115,67 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 22.03
Brilla l'indice dei colossi di Wall Street, in aumento del 2,47%, chiude a 50.115,67 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in accelerazione del 2,11% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,05%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,10%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+2,43%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/01/2026
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/02/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/01/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/02/2026
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto