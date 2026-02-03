Milano 11:29
46.450 +0,97%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:29
10.329 -0,12%
Francoforte 11:29
24.895 +0,39%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dell'1,05% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 49.579,4. Rischio di discesa fino a 49.064,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50.094,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```