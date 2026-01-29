Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 17:35
25.556 -1,79%
Dow Jones 17:35
48.873 -0,29%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Piazza Affari: lieve rialzo per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: lieve rialzo per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 282.753,63 punti.
Condividi
```