Milano
17:35
45.076
-0,14%
Nasdaq
17:35
25.556
-1,79%
Dow Jones
17:35
48.873
-0,29%
Londra
17:29
10.171
+0,16%
Francoforte
17:35
24.309
-2,07%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 17.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: lieve rialzo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: lieve rialzo per il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
29 gennaio 2026 - 17.00
Il
Comparto italiano auto e ricambi
fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 282.753,63 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+0,52%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata depressa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: exploit del settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Settore automotive dell'Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto