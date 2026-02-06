Milano 13:44
45.643 -0,38%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:44
10.324 +0,14%
Francoforte 13:44
24.622 +0,53%

Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airtel Africa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Airtel Africa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,202 sterline. Prima resistenza a 3,311. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,136.

