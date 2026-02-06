Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airtel Africa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Airtel Africa
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,202 sterline. Prima resistenza a 3,311. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,136.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)