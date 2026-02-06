Londra: giornata depressa per Croda International

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società chimica inglese
, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Croda International
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)