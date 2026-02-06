Milano 10:10
45.605 -0,47%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:10
10.285 -0,23%
Francoforte 10:10
24.506 +0,06%

Londra: giornata depressa per Croda International

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Croda International
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società chimica inglese, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Croda International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```