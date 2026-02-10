Londra: in bella mostra Croda International

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società chimica inglese
, che mostra una salita bruciante del 5,37% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Croda International
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,39 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)