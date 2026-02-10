Milano 11:54
46.782 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:54
10.359 -0,26%
Francoforte 11:54
25.015 0,00%

Londra: in bella mostra Croda International

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società chimica inglese, che mostra una salita bruciante del 5,37% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Croda International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,39 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
