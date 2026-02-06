Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Indra
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)