Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)