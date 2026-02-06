Milano 13:45
45.648 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:45
10.326 +0,16%
Francoforte 13:45
24.627 +0,55%

Madrid: balza in avanti Indra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
