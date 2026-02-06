Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 20:18
24.982 +1,77%
Dow Jones 20:18
49.978 +2,19%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: peggiora Davita

Migliori e peggiori
New York: peggiora Davita
(Teleborsa) - In forte ribasso Davita, che mostra un -5,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Davita più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Davita è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 137,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 159,7.



