New York: peggiora Davita

(Teleborsa) - In forte ribasso Davita
, che mostra un -5,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Davita
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Davita
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 137,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 159,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)