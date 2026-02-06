New York: peggiora VeriSign

(Teleborsa) - A picco l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione
, che presenta un pessimo -11,83%.
La tendenza ad una settimana di VeriSign
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di VeriSign
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 199 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 238,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 184.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)