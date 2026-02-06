Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:41
24.981 +1,76%
Dow Jones 18:41
49.879 +1,98%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: peggiora VeriSign

Migliori e peggiori
New York: peggiora VeriSign
(Teleborsa) - A picco l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione, che presenta un pessimo -11,83%.

La tendenza ad una settimana di VeriSign è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di VeriSign mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 199 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 238,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 184.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```