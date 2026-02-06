Parigi: senza freni Vinci

gruppo industriale francese

CAC40

Vinci

società ingegneristica francese

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 130,9 Euro. Primo supporto visto a 127,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)