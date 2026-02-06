Milano 10:13
45.616 -0,45%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:13
10.290 -0,19%
Francoforte 10:13
24.511 +0,08%

Parigi: senza freni Vinci

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo industriale francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vinci rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società ingegneristica francese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 130,9 Euro. Primo supporto visto a 127,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
