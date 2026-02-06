Parigi: senza freni Vinci

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo industriale francese
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vinci
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società ingegneristica francese
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 130,9 Euro. Primo supporto visto a 127,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)