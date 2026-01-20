Vinci si rafforza in Nuova Zelanda con l'acquisizione di Fletcher Construction

Vinci

(Teleborsa) -ha firmato un, filiale del Fletcher Building Group, con sede in Nuova Zelanda. L'acquisizione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, dovrebbe essere finalizzata nel 2026.Fondata nel 1909, Fletcher Construction impiega 2.300 persone in Nuova Zelanda, dove genera un(1,3 miliardi di dollari neozelandesi). Le sue principali aree di competenza includono opere idrauliche, marittime, portuali, aeroportuali, ferroviarie e stradali. Inoltre, vanta un volume di attività in crescita nel campo delle energie rinnovabili., questa acquisizione consentirà a Vinci Construction di diventare un attore di spicco nel dinamico mercato neozelandese delle costruzioni infrastrutturali. Il gruppo, colosso francese delle costruzioni, delle concessioni e dell'energia, ha generato un fatturato di oltre 900 milioni di euro nel paese nel 2024.