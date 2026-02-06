Milano
11:57
45.697
-0,27%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
11:57
10.321
+0,11%
Francoforte
11:57
24.593
+0,42%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 12.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 63,76 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,76 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 63,76 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 63,96 dollari alle 08:30
Petrolio a 65,83 dollari alle 15:40
Petrolio a 64,55 dollari alle 11:30
Petrolio a 62,87 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+0,88%
Altre notizie
Petrolio a 59,95 dollari alle 11:30
Petrolio a 60,98 dollari alle 19:30
Petrolio a 56,66 dollari alle 11:30
Petrolio a 59,77 dollari alle 15:40
Petrolio a 62,17 dollari alle 11:30
Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto