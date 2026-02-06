Piazza Affari: netto calo registrato da Stellantis

(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che passa di mano in perdita del 19,80%.
L'andamento di Stellantis
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
