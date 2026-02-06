Milano 10:15
45.651 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:15
10.291 -0,18%
Francoforte 10:15
24.519 +0,11%

Piazza Affari: netto calo registrato da Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano in perdita del 19,80%.

L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
