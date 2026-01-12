Milano 11:57
45.658 -0,13%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:57
10.122 -0,02%
Francoforte 11:57
25.314 +0,21%

Piazza Affari: calo per Stellantis

Piazza Affari: calo per Stellantis
(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano con un calo del 2,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,29. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
