Piazza Affari: calo per Stellantis

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che passa di mano con un calo del 2,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,29. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)