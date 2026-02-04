Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che avanza bene del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Stellantis
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8,626 Euro. Supporto stimato a 8,388. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8,864.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)