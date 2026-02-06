Piazza Affari: rosso per Juventus

società operante nel settore del calcio professionistico

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,07%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,349 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,385. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,337.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)