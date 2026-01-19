Piazza Affari: giornata depressa per Juventus

società operante nel settore del calcio professionistico

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,72 Euro e primo supporto individuato a 2,68. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)