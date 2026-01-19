Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: giornata depressa per Juventus

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Juventus
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società operante nel settore del calcio professionistico, che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Juventus classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,72 Euro e primo supporto individuato a 2,68. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```