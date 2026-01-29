Milano 12:41
Piazza Affari: movimento negativo per Juventus

(Teleborsa) - Pressione sulla società operante nel settore del calcio professionistico, che tratta con una perdita del 2,37%.

Lo scenario su base settimanale di Juventus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Juventus, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,529 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,605. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,501.

