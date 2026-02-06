Milano 10:16
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul cavallino rampante di Maranello, che tratta con una perdita del 2,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 274,9 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 282,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 289,5.

