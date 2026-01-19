Piazza Affari: scambi negativi per Ferrari

cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,87%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 292,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 295,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 290.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)