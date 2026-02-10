Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:41
25.287
+0,08%
Dow Jones
18:41
50.394
+0,52%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 18.58
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: balza in avanti il comparto sanitario italiano
Piazza Affari: balza in avanti il comparto sanitario italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
10 febbraio 2026 - 17.00
Performance positiva per l'
indice delle aziende sanitarie
, che continua la giornata in aumento dell'1,41% rispetto alla chiusura precedente.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Health Care - Ss
+1,07%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto