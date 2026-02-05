New York: FMC Corporation scende verso 13,08 USD

(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense di scienze agrarie
, che perde terreno, mostrando una discesa del 19,78%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di FMC Corporation
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di FMC Corporation
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,63 Dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,08. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)