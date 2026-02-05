New York: FMC Corporation scende verso 13,08 USD

società statunitense di scienze agrarie

FMC Corporation

FMC Corporation

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 19,78%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,63 Dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,08. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)