Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un +0,05%.
Il grafico a breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,6198 e supporto stimato a quota 0,6189. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,6207.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)