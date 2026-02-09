Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:52
25.307 +0,92%
Dow Jones 17:52
50.117 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un +0,05%.

Il grafico a breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,6198 e supporto stimato a quota 0,6189. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,6207.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```