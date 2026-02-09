Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Risultato negativo per l'Hang Seng Index, con una flessione dell'1,21%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.776,8, con il supporto più immediato individuato in area 26.451,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.343,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)