Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:54
25.309 +0,93%
Dow Jones 17:54
50.130 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Risultato negativo per l'Hang Seng Index, con una flessione dell'1,21%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.776,8, con il supporto più immediato individuato in area 26.451,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26.343,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```