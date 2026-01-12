Milano 11:48
45.638 -0,18%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:48
10.121 -0,03%
Francoforte 11:48
25.325 +0,25%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3935, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3878. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3992.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
