Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3908 con primo supporto visto a 1,3872. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3858.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)