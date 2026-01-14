Milano 9:42
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:42
10.166 +0,28%
25.421 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3908 con primo supporto visto a 1,3872. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3858.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
