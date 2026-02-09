Milano 6-feb
45.877 0,00%
Nasdaq 6-feb
25.076 +2,15%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 6-feb
10.370 +0,59%
Francoforte 6-feb
24.721 0,00%

Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,44%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.942,74 punti

In breve, Finanza
Hong Kong amplia la performance positiva dell'1,44% e chiude a 26.942,74 punti.
