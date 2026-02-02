Milano 13:50
45.861 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:50
10.283 +0,58%
Francoforte 13:50
24.734 +0,80%

Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,32%

L'Indice Hang Seng termina a 26.751,84 punti

Finanza
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -2,32% e chiude la seduta a 26.751,84 punti.
