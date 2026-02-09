Dombrovskis: economia UE crescerà a "ritmo moderato", mentre l'euro digitale punta all'autonomia

(Teleborsa) - Intervenendo al Parlamento europeo durante il dibattito sulla Relazione annuale della Bce, il commissario all'Economiaha delineato una prospettiva favorevole per il futuro prossimo dell'Unione. Secondo il commissario, l'economia dell'Eurozona e dell'UE "continuerà a crescere a unnei prossimi due anni", inserendosi in un quadro congiunturale definito complessivamente "incoraggiante".Dombrovskis ha spiegato che la crescita sarà sostenuta da tre fattori chiave: "unrobusto", il costantee "in miglioramento".Parallelamente alla tenuta economica, il commissario ha ribadito l'urgenza di innovare le. Alla luce dei recenti sviluppi geopolitici, Dombrovskis ha affermato che il progetto dell'"è più importante che mai", confermando che i lavori tecnici della Banca centrale europea "stanno procedendo bene". L'ambizione dichiarata dalla Commissione è quella di superare le dipendenze esterne per arrivare finalmente a "un sistema di pagamenti europeo davvero autonomo".