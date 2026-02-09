Dombrovskis: economia UE crescerà a "ritmo moderato", mentre l'euro digitale punta all'autonomia

(Teleborsa) - Intervenendo al Parlamento europeo durante il dibattito sulla Relazione annuale della Bce, il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis
ha delineato una prospettiva favorevole per il futuro prossimo dell'Unione. Secondo il commissario, l'economia dell'Eurozona e dell'UE "continuerà a crescere a un ritmo moderato
nei prossimi due anni", inserendosi in un quadro congiunturale definito complessivamente "incoraggiante".
Dombrovskis ha spiegato che la crescita sarà sostenuta da tre fattori chiave: "un mercato del lavoro
robusto", il costante calo dell'inflazione
e "condizioni di finanziamento
in miglioramento".
Parallelamente alla tenuta economica, il commissario ha ribadito l'urgenza di innovare le infrastrutture finanziarie
. Alla luce dei recenti sviluppi geopolitici, Dombrovskis ha affermato che il progetto dell'euro digitale
"è più importante che mai", confermando che i lavori tecnici della Banca centrale europea "stanno procedendo bene". L'ambizione dichiarata dalla Commissione è quella di superare le dipendenze esterne per arrivare finalmente a "un sistema di pagamenti europeo davvero autonomo".