Isybank (Intesa) punta a 2 milioni di clienti e un utile di 100 milioni di euro nel 2029

(Teleborsa) - Isybank
, la banca digitale di Intesa Sanpaolo
, è "pronta ad avere successo anche nei confronti delle fintech
". Lo si legge nel nuovo piano al 2029 del gruppo.
In particolare, punta ad acquisire un milione di nuovi clienti entro il 2029
, con un aumento del numero di clienti a oltre 2 milioni nel 2029 da oltre un milione nel 2025, delle attività finanziarie della clientela presso Isybank a circa 8 miliardi di euro nel 2029 da circa 2,9 miliardi del 2025 e del risultato netto a circa 100 milioni di euro nel 2029 da circa 19 milioni nel 2025 (+52% CAGR).
Isybank ha chiuso il 2025 con circa 900.000 conti già aperti da nuovi clienti
.