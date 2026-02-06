Cipollone (BCE): con euro digitale basato su infrastruttura europea vantaggi per cittadini, esercenti e service provider

(Teleborsa) - "Dobbiamo garantire che la moneta di banca centrale rimanga adatta a un mondo digitale e, di conseguenza, salvaguardare la sovranità monetaria dell'Europa in un mondo digitale". Lo ha detto, membro del Comitato esecutivo della BCE, all'evento "".Dal punto di vista dell'ingrosso, "ladi un asset denominato in euro ampiamente disponibile per regolare le transazioni utilizzando tecnologie di contabilità distribuita (DLT) crea un vuoto che, se non affrontato, potrebbe essere colmato da soluzioni non europee. Ciò creerebbe nuove dipendenze e spingerebbe l'euro a un ruolo secondario nella finanza digitale globale".Per affrontare questo problema, ha spiegato Cipollone, "l'Eurosistema ha lanciato una strategia per regolare le transazioni registrate su DLT in moneta di banca centrale. Ciò fornirà un. La nostra strategia si compone di due iniziative complementari: Pontes e Appia. Stiamo compiendo rapidi progressi in questo ambito e puntiamo a lanciare Pontes, la nostra soluzione iniziale per il regolamento in contanti, nel terzo trimestre di quest'anno. Appia svilupperà una visione per il futuro ecosistema europeo della finanza digitale".Analogamente, nell'ambito dei pagamenti transfrontalieri, "la. Stiamo compiendo rapidi progressi anche in questo ambito, sbloccando pagamenti transfrontalieri più rapidi, economici e trasparenti, interconnettendo il sistema di pagamento rapido europeo con quelli di altri paesi", ha aggiunto il funzionario della BCE.L'economia sta diventando sempre più digitale, ma - osserva Cipollone - "la moneta della banca centrale rimane confinata al contante fisico nelle transazioni al dettaglio". La BCE "deve garantire che, in quest'era digitale, la moneta pubblica soddisfi le esigenze in continua evoluzione degli europei. Pertanto, ci stiamo preparando a integrare il contante fisico con il suo equivalente digitale: un".La Banca centrale vuole "evitare una situazione in cui l'Europa dipenda eccessivamente da sistemi di pagamento che non sono sotto il nostro controllo". "Un euro digitale, basato sull, consentirebbe all'Europa di riprendere possesso dei binari su cui si basa il suo sistema di pagamento, rafforzando così la nostra autonomia".Guardando ai, l'euro digitale "sarebbe una soluzione di pagamento adatta a ogni occasione. Potrebbe essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque nell'area dell'euro, proprio come il contante, ma in formato digitale. Sarebbe universalmente accettato e gratuito per l'uso di base". Inoltre, funzionerebbe sia online che offline. "La- ha precisato Cipollone - è particolarmente importante, in quanto garantisce la resilienza in situazioni die consente di pagare digitalmente con un livello diparagonabile a quello del contante".L'euro digitale apporterebbe vantaggi anche per gli. Oggi, prosegue Cipollone, "molti esercenti europei dipendono fortemente dai circuiti di carte internazionali, che spesso prevedono commissioni elevate e non trasparenti. L'euro digitale offrirebbe un'alternativa europea accettata in tutta l'area dell'euro, ponendo così i commercianti in una posizione più forte nella negoziazione delle commissioni".Venendo ai, il membro della BCE ha sottolineato come la banca centrale abbia "progettato l'euro digitale in modo da garantire che le"."Fin dall'inizio, abbiamo previsto che l'euro digitale sarebbe stato distribuito tramite banche e altri intermediari vigilati. Proprio come avviene per il contante, le banche rimarranno l'". Inoltre, "le disponibilità in euro digitali non saranno remunerate e saranno soggette a limiti di detenzione per evitare il rischio di eccessivi deflussi di depositi, soprattutto in periodi di stress".Inoltre, ilprevisto per l'euro digitale "garantisce che le banche trarranno beneficio dal passaggio dei pagamenti da queste soluzioni all'euro digitale". Questo perché "l'Eurosistema non addebiterà commissioni per i circuiti o per il regolamento, creando risparmi che possono essere distribuiti tra banche ed esercenti", ha aggiunto Cipollone.