Milano 12:42
45.351 +0,47%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:42
10.215 +0,60%
Francoforte 12:42
24.610 -0,86%

Unione Europea, Fiducia economia in gennaio

Unione Europea, Fiducia economia in gennaio
Unione Europea, Fiducia economia in gennaio pari a 99,4 punti, in aumento rispetto al precedente 97,2 punti (la previsione era 97 punti).
