TUI supera le previsioni, utile operativo in crescita nel primo trimestre 2026

TUI

(Teleborsa) -, il maggiore tour operator europeo, ha registrato neldel 2026 un utile operativo superiore alle attese, nonostante l’avvertimento dello scorso anno su un ritmo di crescita più moderato rispetto al 2025.Nel dettaglio, il gruppo ha riportato un utile operativo di 77,1 milioni di euro, superando nettamente i 66,7 milioni stimati dagli analisti. La performance è stata sostenuta soprattutto dal segmento delle esperienze di viaggio e dal buon andamento dei mercati e delle compagnie aeree.Il risultato segna un miglioramento significativo rispetto ai 51 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2025, confermando un avvio d’anno più solido del previsto.L’ha dichiarato che i risultati del primo trimestre “sono in linea con le nostre aspettative e dimostrano chiaramente che la nostra strategia sta generando una crescita sostenibile”.TUI ha inoltre confermato lacomunicata a dicembre: i ricavi sono attesi in aumento del 2%-4%, mentre l’utile operativo rettificato dovrebbe crescere del 7%-10%.