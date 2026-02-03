Milano 16:40
46.345 +0,74%
Nasdaq 16:40
25.449 -1,13%
Dow Jones 16:40
49.472 +0,13%
Londra 16:40
10.292 -0,48%
Francoforte 16:40
24.772 -0,10%

Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cts Eventim, con una flessione del 2,61%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Cts Eventim rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Cts Eventim, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 68,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```