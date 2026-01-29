Milano 14:19
45.424 +0,63%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:19
10.239 +0,83%
Francoforte 14:19
24.545 -1,12%

Francoforte: andamento negativo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cts Eventim, con una flessione del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di Cts Eventim è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Cts Eventim mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,52 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 69,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
