Francoforte: andamento negativo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cts Eventim
, con una flessione del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Cts Eventim
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cts Eventim
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,52 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 69,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)