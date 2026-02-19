Milano 9:21
46.280 -0,18%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:21
10.656 -0,29%
25.207 -0,28%

GOLD del 18/02/2026

Finanza
GOLD del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo a 4.977,1.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'oro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.053,8. Primo supporto a 4.889,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4.802,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```