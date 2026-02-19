GOLD del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo a 4.977,1.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'oro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.053,8. Primo supporto a 4.889,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4.802,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)