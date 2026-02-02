Madrid: movimento negativo per Solaria

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che sta segnando un calo del 2,26%.
Lo scenario su base settimanale di Solaria
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Solaria
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,29 Euro e primo supporto individuato a 18,07. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)