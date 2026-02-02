Milano 13:58
45.851 +0,71%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:58
10.285 +0,61%
Francoforte 13:58
24.727 +0,77%

Madrid: movimento negativo per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Solaria
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che sta segnando un calo del 2,26%.

Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,29 Euro e primo supporto individuato a 18,07. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```