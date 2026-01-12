Meta, la nuova presidente è Dina McCormick

Meta

(Teleborsa) -ha annunciato oggi la nomina dinel ruolo di Presidente e Vicepresidente (Vice Chairman). Powell McCormick, che già sedeva nel Consiglio di Amministrazione della società, assume un ruolo operativo di primo piano in una fase cruciale per l’espansione del colosso tecnologico nel campo dell’intelligenza artificiale di frontiera e della "".La sua missione sarà coordinare lae l', collaborando direttamente con i team dedicati al calcolo (compute) e alle infrastrutture.In particolare, Powell McCormick supervisionerà investimenti da diversi miliardi di dollari inquali: Data center di nuova generazione, sistemi energetici ad alta capacità, connettività globale su scala senza precedenti. Inoltre, guiderà lo sviluppo di nuovedi capitale per espandere la capacità di investimento a lungo termine della compagnia, cercando modelli innovativi di finanziamento.Dina Powell McCormick porta in Meta oltre 25 anni di esperienza maturata ai vertici della finanza mondiale e della politica estera statunitense. La sua carriera include 16 anni presso, dove è stata partner, membro del Management Committee e responsabile del Global Sovereign Investment Banking.Sul fronte del, ha servito due presidenti degli Stati Uniti: è stata Vice Consigliera per la Sicurezza Nazionale sotto l'amministrazione die Assistente Segretario di Stato e consigliera della Casa Bianca sotto, collaborando strettamente con Condoleezza Rice. Recentemente, ha ricoperto la carica di Vice Chair e Presidente presso BDT & MSD Partners."L'esperienza di Dina ai massimi livelli della finanza globale, unita alle sue profonde relazioni internazionali, la rende unicamente qualificata per aiutare Meta a gestire questa fase di crescita", ha dichiarato il fondatore e CEO di Meta,