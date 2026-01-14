Autorità di vigilanza europee, MoU con Autorità UK per supervisione dei fornitori di servizi ICT di terze parti

(Teleborsa) - Le Autorità di Vigilanza Europee
(EBA, EIOPA ed ESMA - le ESA) hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con la Banca d'Inghilterra (BoE)
, la Prudential Regulation Authority (PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA). Questo accordo rafforza la cooperazione tra le autorità per la supervisione dei fornitori di servizi ICT di terze parti
(CTPP) critici, come richiesto dal Digital Operational Resilience Act (DORA).
Il MoU stabilisce principi e procedure chiari per la cooperazione, la condivisione delle informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità competenti responsabili della supervisione dei CTPP UE/CTP UK. Il MoU mira a migliorare la gestione del rischio di terze parti e a contribuire alla resilienza operativa complessiva del settore
finanziario nell'UE e nel Regno Unito attraverso una solida cooperazione transfrontaliera.(Foto: ESMA)