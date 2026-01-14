Autorità di vigilanza europee, MoU con Autorità UK per supervisione dei fornitori di servizi ICT di terze parti

(Teleborsa) - Le(EBA, EIOPA ed ESMA - le ESA) hanno firmato un, la Prudential Regulation Authority (PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA). Questo accordo rafforza la cooperazione tra le autorità per la supervisione dei(CTPP) critici, come richiesto dal Digital Operational Resilience Act (DORA).Il MoU stabilisce principi e procedure chiari per la cooperazione, la condivisione delle informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità competenti responsabili della supervisione dei CTPP UE/CTP UK. Il MoUfinanziario nell'UE e nel Regno Unito attraverso una solida cooperazione transfrontaliera.